Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rheinland-Pfalz steigt die Anzahl der Unfälle mit den elektrischen Rollern deutlich an. Nun soll es verschärfte Regeln geben, wer für die entstandenen Schäden haften muss. Wie die Städte gegen achtlos abgestellte E-Roller vorgehen wollen und was bei Trunkenheitsfahrten gilt.

Die Anzahl der Verkehrsunfälle mit Elektrorollern, E-Scooter genannt, steigt beständig – auch in Rheinland-Pfalz: 100 waren es im Jahr 2021, für das vergangene Jahr weist