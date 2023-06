Dillendorf (dpa/lrs) - Ein E-Bike-Fahrer ist bei einem Unfall in Dillendorf (Rhein-Hunsrück-Kreis) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann am Donnerstagabend auf die Gegenfahrbahn geraten und wollte einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und stürzte ohne Helm auf den gepflasterten Boden. Laut Polizei stand der Mann unter Alkoholeinfluss und muss nun mit einem Strafverfahren rechnen.

Polizeimeldung