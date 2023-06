Viel Sonne, hohe Temperaturen und wenig Regen: Das Saarland war im Juni nach einer vorläufigen Bilanz des Deutschen Wetterdienstes (DWD) die wärmste, sonnigste und zweittrockenste Region in Deutschland. Die Sonne schien in dem Bundesland mit knapp 340 «Rekordstunden», wie der DWD in Offenbach am Donnerstag nach ersten Auswertungen seiner Messstationen mitteilte. Das sei rund 65 Prozent mehr verglichen mit dem Wert der internationalen Referenzperiode von 1961 bis 1990. Dieser liege bei 204 Sonnenstunden.

Offenbach (dpa/lrs) - Mit einem Temperaturmittel von 20,4 Grad war der Juni im Saarland auch außergewöhnlich warm. Der Wert der Referenzperiode liegt den Angaben zufolge bei 15,6 Grad. Es könnte laut den Meteorologen der zweitwärmste Juni in dem Bundesland seit Messbeginn werden.

Regen habe es nur sehr wenig gegeben: Der Monat brachte mit 17 Litern pro Quadratmetern nur rund ein Fünftel des Niederschlags, der zu erwarten wäre (80 Liter pro Quadratmeter). Das ist laut DWD ebenfalls ein Extremwert.

