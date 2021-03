Saarbrücken/Luxemburg (dpa) - Im Zuge von Ermittlungen gegen internationale Geldwäsche aus Drogengeschäften haben Polizisten im Saarland und in Luxemburg in der vergangenen Woche mehrere Häuser durchsucht. In Luxemburg seien vier Tatverdächtige festgenommen worden, teilte die Polizei am Dienstag in Saarbrücken mit. Zudem wurden vier Immobilien, fünf Luxusautos und 30.000 Euro Bargeld beschlagnahmt.

Im Fokus der Ermittlungen steht nach Angaben der Polizei eine der organisierten Kriminalität zuzurechnende Gruppierung, die in großem Stil Einnahmen aus Drogengeschäften gewaschen haben soll. Das Geld stamme aus dem französischen Kokainhandel.

Im saarländischen Perl-Nennig stellten Ermittler in einer Wohnung Bankunterlagen, Ausweispapiere und anderes Beweismaterial sicher. Nach der Aktion seien zudem mehrere luxemburgische Bankkonten eingefroren worden, die in Zusammenhang mit Geldwäsche stehen sollen.

Der Einsatz wurde von der EU-Agentur für justizielle Zusammenarbeit in Strafsachen (Eurojust) mit Sitz in Den Haag koordiniert. Das Geldwäscheverfahren werde federführend von der Staatsanwaltschaft im französischen Lille betrieben, hieß es.

