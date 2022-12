Im Zuge von Ermittlungen gegen drei junge Männer wegen eines illegalen Motorradrennens haben Polizisten am Mittwoch in einer länderübergreifenden Aktion drei Wohnungen durchsucht. Es seien zwei Objekte im Raum Siegen in Nordrhein-Westfalen und ein Objekt im Raum Betzdorf im Visier gewesen, teilte die Polizei in Betzdorf mit. Dabei wurden demnach Beweismittel wie ein Motorrad oder Kleidung sichergestellt.

Betzdorf (dpa/lrs) - Dem Verfahren liegt ein mutmaßlich verbotenes Motorradrennen vom August auf der B62 bei Betzdorf zugrunde, sagte ein Sprecher. Dort sollen die jungen Fahrer auch gefährliche „Kunststücke“ mit ihren Zweirädern gemacht, diese als Videos aufgezeichnet und teils im Internet veröffentlicht haben. Dies sei dann zur Anzeige gebracht worden, sagte der Sprecher.