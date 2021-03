Schifferstadt (dpa/lrs) - Damit es mit den Corona-Schutzimpfungen schneller vorangeht, fährt künftig ein Impfbus durch die Gemeinden im Rhein-Pfalz-Kreis. Das Fahrzeug wurde am Montag in Schifferstadt offiziell an Landrat Clemens Körner (CDU) übergeben. Wer in dem Bus den Impfstoff von Astrazeneca erhält oder nach Schifferstadt ins Impfzentrum fahren muss, entscheidet sich über die Termin-Hotline des Bundeslandes. In den Bus gehe es nur mit Termin, die Impfreihenfolge werde auch weiterhin streng eingehalten, teilten die Organisatoren mir.

Der Linienbus mit drei Kabinen wurde ursprünglich vom Chemiekonzern BASF umgebaut, der ihn seit Herbst als rollende Impfstation für die Grippeschutzimpfung seiner Belegschaft nutzte. Gebraucht wird er dafür erst wieder im September. Das Fahrzeug ist zunächst als „dritte Impfstraße“ des Impfzentrums Schifferstadt vorgesehen, bis die organisatorischen Voraussetzungen für mobile Impfungen im Rhein-Pfalz-Kreis gegeben sind. Für die Nutzung hatte das Land die Genehmigung erteilt.

© dpa-infocom, dpa:210301-99-643129/2