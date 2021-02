Kaiserslautern/Zweibrücken (dpa/lrs) - Nach Durchsuchungen von Wohnungen in Rheinland-Pfalz und im Saarland sind sieben mutmaßliche Drogenhändler in Untersuchungshaft gekommen. Den Männern werde vorgeworfen, seit Ende 2019 Betäubungsmittel wie Amphetamin, Kokain und Marihuana beschafft zu haben, um sie weiterzuverkaufen, teilten die Polizei in Kaiserslautern und die Staatsanwaltschaft Zweibrücken am Donnerstag mit. Bei dem Einsatz waren am Mittwoch Wohnungen bei Kaiserslautern, im Saarpfalz-Kreis und im Kreis Saarlouis durchsucht worden. Dabei stellten die Ermittler unter anderem etwa 20 000 Euro Bargeld, hochwertige Uhren und elektronische Geräte sicher.

Die Männer im Alter zwischen 25 und 43 Jahren ließen sich den Ermittlern zufolge widerstandslos festnehmen und kamen danach vor eine Haftrichterin. Zuvor habe es längere und auch verdeckte Ermittlungen gegeben. Der Einsatz stand den Angaben nach im Zusammenhang mit Festnahmen von elf dringend Tatverdächtigen im November.

