Frankenthal (dpa/lrs) - Ein 25-Jähriger befindet sich in Untersuchungshaft, nachdem die Polizei wiederholt Betäubungsmittel in seiner Wohnung gefunden hat. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes in Frankenthal (Region Pfalz) Anfang Dezember stellten Beamte zwei Kilogramm Haschisch, ein Kilogramm Cannabisblüten, 400 Gramm Amphetamine, über 700 Ecstasy-Tabletten, einige Gramm Kokain, über 20.000 Euro Bargeld und 15 gefälschte Impfpässe sicher, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Ermittlungen ergaben, dass der Mann danach nicht aufhörte, mit Drogen zu handeln. Bei einer weiteren Durchsuchung der Wohnung diese Woche wurden wieder Betäubungsmittel gefunden. Am Donnerstag wurde der 25-Jährige dem Haftrichter vorgeführt und befindet sich nun in Untersuchungshaft.