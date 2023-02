Der 1. FC Saarbrücken hat sich im Aufstiegsrennen der 3. Fußball-Liga zurückgemeldet. Die Saarländer kamen am Samstag bei Borussia Dortmund II zu einem 2:1 (1:1) und liegen als Tabellenvierter mit 39 Punkten weiter in Schlagdistanz zu den Aufstiegsrängen. Niklas Dams brachte den Gastgeber in der 13. Minute in Führung, die Luca Kerber (45.+2) kurz vor der Pause ausglich. Richard Neudecker (85.) gelang in der Schlussphase der Siegtreffer für den FCS.

Dortmund (dpa/lrs) - Nach zuvor zwei Niederlagen, darunter die herbe 0:4-Heimpleite im Derby gegen Tabellenführer SV Elversberg, zeigte Saarbrücken die von Trainer Rüdiger Ziehl geforderte Reaktion und ließ sich auch durch den frühen Rückstand nicht verunsichern. Schon vor dem Treffer von Kerber bot sich die große Chance zum Ausgleich, doch Julius Biada scheiterte in der 37. Minute mit einem Handelfmeter an BVB-Torwart Marcel Lotka.

Nach dem Wechsel hätte die zweite Mannschaft des Bundesligisten erneut in Führung gehen können. Dieses Mal traf Dams (52.) per Kopf aber nur den Pfosten. Fünf Minuten vor dem Ende setzte sich Neudecker dann im gegnerischen Strafraum gekonnt durch und ließ die Gäste jubeln.

