Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat für die anstehenden Bund-Länder-Beratungen über Hilfen in der Energiekrise zu Geschlossenheit aufgerufen. Bund und Länder müssten sich bei der Konferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am kommenden Dienstag zusammenraufen, sagte die Regierungschefin am Sonntag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Ich bin zuversichtlich, dass das auch gelingen kann.»

Mainz (dpa) - Die Bundesregierung hat ein Rettungspaket von bis zu 200 Milliarden Euro angekündigt, um Verbraucher und Unternehmen vor hohen Energiepreisen wegen des Ukraine-Kriegs zu schützen. Die Preise für Gas und Strom sollen gedeckelt werden. Details und die Finanzierung der geplanten Entlastungen sind aber noch offen.

Die Ministerpräsidentin nannte die Pläne der Bundesregierung einen riesengroßen Schutzschirm, der auch wieder Zuversicht geben könne. „Denn Angst ist kein guter Ratgeber und mit Zuversicht und entschlossenem Handeln, auch beim Energiesparen, können wir auch durch diese Krise kommen.“