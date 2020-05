Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich in der Corona-Krise für Mut zu weiteren Lockerungen ausgesprochen und gleichzeitig vor Übermut gewarnt. «Wir können mehr Normalität wagen», sagte sie am Mittwoch in ihrer Regierungserklärung zur Pandemie im rheinland-pfälzischen Landtag, der dieses Mal in der Mainzer Rheingoldhalle tagte. In den vergangenen sieben Tagen hätten sich nur etwa 100 Menschen im Land neu angesteckt, viele Kreise und kreisfreie Städte verzeichneten schon zwei Wochen oder noch länger keine Neuinfektionen mehr, sagte die Regierungschefin. Gleichwohl sei die Pandemie noch nicht vorbei.