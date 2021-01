Neuwied/Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht davon aus, dass der Tierpark in Neuwied die Corona-Krise mit den finanziellen Hilfen von Land und Bund überstehen kann. Der größte Zoo des Landes liege ihr am Herzen und die Landesregierung wolle ihn erhalten, heißt es laut Staatskanzlei in einem Brief der Regierungschefin an den Oberbürgermeister von Neuwied, Jan Einig. Der CDU-Politiker hatte zuvor auf die schwierige finanzielle Situation des Zoos hingewiesen, der in der Pandemie schließen musste.

Das Land habe eigens für Zoos und Tierparks die sogenannte Corona-Futterhilfe aufgelegt, schreibt Dreyer. Mit dieser Hilfsmaßnahme, die bereits beim ersten Lockdown zum Tragen gekommen sei, können bis zu 80 Prozent der während der Schließungstage angefallenen Futter- und Tierarztkosten ersetzt werden. Der Zoo Neuwied habe dieses Instrument 2020 auch bereits zweimal erfolgreich eingesetzt. Diese existenziellen Zuschüsse sollten auch während der jetzt beschlossenen Ausweitung des Lockdowns genutzt werden können.

Darüber hinaus könnten die Zoos aus Mitteln des Naturschutzes Förderungen erhalten und auch die Hilfen vom Bund in Anspruch nehmen. Die Novemberhilfe etwa habe der Förderverein des Zoos im Dezember beantragt und eine Abschlagszahlung in Höhe von 10 000 Euro bekommen, schreibt Dreyer. Sie gehe davon aus, dass der Förderverein auch die Dezemberhilfen beantragt habe und die weiteren Hilfen für 2021 nutze.