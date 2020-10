Mainz (dpa/lrs) - Ein Jahr nach dem Anschlag auf die Synagoge in Halle hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus als «zentrale Herausforderung unserer Zeit» bezeichnet. Dreyer nahm am Freitag an einer Gedenkveranstaltung in der Neuen Synagoge Mainz zur Erinnerung an die Opfer des Anschlags mit zwei Toten teil. Der Schutz jüdischen Lebens bleibe für Rheinland-Pfalz Staatsräson, sagte sie. Deshalb habe die Landesregierung die Mittel für den Schutz jüdischer Einrichtungen schon vor längerer Zeit erhöht.

Die Tat von Halle stehe in einer Reihe mit anderen rechtsextremen Gewalttaten in Deutschland, sagte die Ministerpräsidentin und erinnerte an die NSU-Morde, den Anschlag in Hanau und aktuell das Attentat auf einen jüdischen Studenten in Hamburg. «Die schrecklichen Taten haben tiefe Wunden hinterlassen. Sie trafen Menschen aus unserer Mitte», sagte sie.

Am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur hatte ein schwer bewaffneter Attentäter am 9. Oktober 2019 versucht, in die Synagoge der Stadt in Sachsen-Anhalt einzudringen, wo sich 50 jüdische Gläubige versammelt hatten. Als ihm das nicht gelang, tötete der rechtsextreme Angreifer in der Nähe zwei Menschen und verletzte und traumatisierte viele weitere, ehe er gefasst wurde. Derzeit läuft der Prozess gegen den Mann.