Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die gestorbene frühere schleswig-holsteinische Ministerpräsidentin Heide Simonis (SPD) als «Vorreiterin in einer männerdominierten Politik» gewürdigt. «Ihre Wahl war ein Meilenstein, sie hat damit Geschichte geschrieben», teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz mit.

Mainz (dpa) - Simonis sei authentisch gewesen und habe sich nicht «verbiegen» lassen. «Sie hat viele Frauen ermutigt, Führungspositionen zu ergreifen», betonte Dreyer. Sie sei Simonis sehr dankbar für das, was sie für soziale Gerechtigkeit, Emanzipation und Gleichstellung von Frauen erreicht habe. «Ihr Tod schmerzt sehr.»

