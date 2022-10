Sie wurde noch vor dem Élysée-Vertrag gegründet und gilt als älteste Regionen-Partnerschaft Europas: Die Partnerschaft zwischen Rheinland-Pfalz und der französischen Region Burgund-Franche-Comté ist 60 Jahre alt. «Aus erbitterten Kriegsmächten wurden Motoren der europäischen Einigung», sagte Landtagspräsident Hendrik Hering laut Manuskript bei dem Festakt am Mittwoch in Mainz.

Mainz (dpa/lrs) - „Wenn wir heute das 60-jährige Jubiläum unserer Regionalpartnerschaft feiern, dann feiern wir auch das Europa der Bürgerinnen und Bürger und ihre Vision von Freiheit, Demokratie und Solidarität“, sagte Hering. „Und wir feiern den Willen, dieses Friedenswerk und diese Völkerverständigung fortzusetzen und noch weiter auszubauen.“ Dieses Europa existiere nicht nur auf politischer und institutioneller Ebene, betonte Hering. „Sondern es lebt im Herzen der Zivilgesellschaft.“

Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sagte: „Vor allem die deutsch-französische Freundschaft war und ist ein Motor in einem demokratischen Europa.“ Die Partnerschaft mit Burgund-Franche-Comté habe den Blick weiter nach Osten, nach Oppeln und Mittelböhmen gerichtet. „Das ist vor allem in der heutigen Zeit wichtig, in der durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine Zusammenhalt und Solidarität mehr denn je gefragt sind.“