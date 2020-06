Koblenz/ Mainz (dpa/lrs) - Unter dem Motto «#ichpflanzfürdich» haben Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und Umweltministerin Ulrike Höfken (Grüne) am Samstag dazu aufgerufen Bäume, Blumen oder Kräuter zu pflanzen - und so einen Beitrag für den Klimaschutz zu leisten und seinen «Corona-Helden» Danke zu sagen. «Wir alle haben in den letzten Wochen und Monaten erfahren, wie sehr wir aufeinander angewiesen sind und dass auch die kleinste Geste der Rücksichtnahme und der Fürsorge für andere sehr wertvoll sein kann», sagte Dreyer bei der Auftaktveranstaltung der Aktion in Koblenz laut Mitteilung der Staatskanzlei.

Indem Rheinland-Pfälzer etwas pflanzen, können sie demnach einen Beitrag für Klimaschutz und Artenvielfalt leisten. Auf ein Schild können sie schreiben, wem sie die Aktion widmen und so Danke sagen. Das Artensterben sei «auch direkt vor unserer Haustür im Gange», sagte Höfken. Arten seien bedroht, weil Lebensraum und Nahrung fehlten. «Jede bienenfreundliche Blühpflanze und jedes Kräutertöpfchen bietet Nahrung und bindet CO2. Damit ist Artenschutz auch immer Klimaschutz.»