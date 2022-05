Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) macht sich an diesem Freitag (ab 10.00 Uhr) ein Bild über die Aufnahme und Integration von ukrainischen Flüchtlingen. Zunächst besucht sie in Trier das Auguste-Viktoria-Gymnasium, das eine große Zahl von ukrainischen Schülerinnen und Schüler aufgenommen hat. Dreyer will sich mit Lehrern und Kindern austauschen und den Sprachförderunterricht besuchen.

Trier (dpa/lrs) - Im Anschluss besucht Dreyer die Gemeinde Mandern im Kreis Trier-Saarburg, die mit Unterstützung von Vereinen Wohnungen für Flüchtlinge hergerichtet und 46 Ukrainer aufgenommen hat. Auch dort stehen Gespräche mit Helfern und aus der Ukraine geflüchteten Familien auf dem Programm.

Laut Integrationsministerium sind in Rheinland-Pfalz bislang mehr als 31 000 Menschen aus der Ukraine angekommen, darunter gut 13.000 Kinder und Jugendliche. Die Zahl der ukrainischen Kinder an Schulen in Rheinland-Pfalz ist mittlerweile auf mehr als 6000 gestiegen.