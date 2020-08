Mit der direkten Befragung der Regierungschefin ist Rheinland-Pfalz Vorreiter unter den Landtagen in Deutschland. Ende August ist das neue Format zum zweiten Mal geplant.

Mainz (dpa/lrs) - Ministerpräsidentin Malu Dreyer stellt sich im ersten Plenum nach der Sommerpause zum zweiten Mal direkt den Fragen der rheinland-pfälzischen Landtagsabgeordneten. Das teilte Landtagssprecher Marco Sussmann am Mittwoch auf Anfrage mit. Mitte Dezember 2019 hatte sie als erste Regierungschefin eines Länderparlament in einer solchen Fragestunde Rede und Antwort stehen müssen. Dabei hatte die Sozialdemokratin in ihrem Eingangsstatement die Einrichtung eines «Transformationsrats» zur Gestaltung der künftigen Arbeitswelt angekündigt. Eine zweite für März geplante direkte Befragung war wegen der Corona-Krise und einer deshalb verkürzten Sitzung ausgefallen.

Der Landtag in Mainz ist mit dem neuen Format Vorreiter in Deutschland. Zuvor gab es dies nur im Bundestag. Vorgesehen sind insgesamt 35 Minuten. Zunächst hat die Ministerpräsidentin fünf Minuten Zeit, um über ihre Regierungsarbeit zu sprechen. Danach beginnt ein streng geregeltes Format von Fragen und Antworten.

Die direkte Befragung ist erneut für den dritten der drei Plenartage, Freitag (28. August), vorgesehen. Die Themen der Befragung müssen von aktuellem sowie allgemeinem Interesse sein und in die Zuständigkeit der Landesregierung fallen. Wegen der Corona-Abstandsregelungen tagt der Landtag erneut nicht an seinem provisorischen Ort im Landesmuseum, sondern in der Rheingoldhalle.

Das Format geht auf die Initiative der oppositionellen CDU-Fraktion zurück, letztlich hatten sich alle Fraktionen dann auf ein enges Regelkorsett geeinigt. Der ganz große Schlagabtausch war die erste direkte Befragung nicht, hinterher zeigten sich die meisten Fraktionen zufrieden, es gab aber auch kritische Stimmen.

Pro Frage haben die Fraktionen 30 Sekunden Zeit, Dreyer für jede Antwort eine Minute. Die Themen der Fragen müssen die fünf Fraktionen bis Mittwochmittag eingeichen. Den Fraktionen stehen insgesamt 18 Fragen zu, die sich auf die Erklärung Dreyers sowie auf die fünf von ihnen eingereichten Themen beziehen müssen. Die CDU als größte Oppositionspartei darf fünf Fragen stellen und anfangen. Die AfD hat vier Fragen. Den Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne stehen jeweils drei Fragen zu.