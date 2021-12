Mainz (dpa/lrs) - Zur Bekämpfung der Corona-Pandemie werden die Clubs und Diskotheken in Rheinland-Pfalz noch vor Weihnachten schließen müssen. Das kündigte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend an. Diese Schließung werde mit der nächsten Änderungsverordnung vor Weihnachten umgesetzt. Weitere mögliche Einschränkungen wie beispielsweise die zeitweise Schließung von Gaststätten oder ein Verbot der Abgabe von Alkohol «ist nicht das, was wir im Moment planen», sagte Dreyer.

Dreyer bekräftigte das Ziel, dass die Corona-Schutzimpfungen von Kindern zwischen elf und fünf Jahren am nächsten Donnerstag (16. Dezember) in den Impfzentren des Landes beginnen sollen. Die sogenannten Familienimpftage sollen vom 22. Dezember an angeboten werden. Laut Dreyer sind in Rheinland-Pfalz rund 79 Prozent der über 18-Jährigen doppelt geimpft, 19,4 Prozent haben eine Auffrischungsimpfung erhalten.

Die erste Beratung der Ministerpräsidentenkonferenz mit dem neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am frühen Abend sei gut strukturiert gewesen und sie sei „mit einem sehr guten Gefühl“ aus den Gesprächen herausgegangen, berichtete Dreyer. Bei den Beratungen sei es auch um die neue Corona-Variante Omikron gegangen. Die Bund-Länder-Runde wolle vor neuen Maßnahmen weitere wissenschaftliche Erkenntnisse dazu abwarten. Der neue Bund-Länder-Krisenstab wolle sich immer donnerstags beraten, Rheinland-Pfalz werde dabei von Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) vertreten.