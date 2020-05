Mainz (dpa/lrs) - Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat die Menschen in Rheinland-Pfalz in einer Radioansprache vor dem Pfingstwochenende dazu aufgerufen, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten. Die Zahl der Neuinfektionen im Bundesland sinke zwar weiter, sagte die SPD-Politikern am Donnerstagmorgen. «Bei aller Freude: Wir dürfen nicht übermütig werden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei.» Wichtig sei deshalb, die Abstandsregeln weiterhin einzuhalten und Masken zu tragen.

Sie wiederholte zudem die Zielvorgabe, im Sommer an Schulen und Kitas wieder zum Normalbetrieb zurückzukehren. Bereits in einer Regierungserklärung am Mittwoch hatte Dreyer in Aussicht gestellt, noch im Sommer wieder zu einem normalen Kitabetrieb und direkt nach den Sommerferien wieder zu einem regulären Unterricht in den Schulen zurückzukehren.

Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz 309 bestätigte Infektionen mit dem Sars-Cov-2-Virus. Insgesamt sind es seit Beginn der Pandemie 6644 bestätigte Fälle in dem Bundesland gewesen.