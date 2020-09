Mainz (dpa/lrs) - Vor dem 30. Jahrestag der Wiedervereinigung hat die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) zum Zusammenhalt aufgerufen. Deutschland sei in 30 Jahren zusammengewachsen, sagte Dreyer in einer Aktuellen Debatte des Landtags am Donnerstag in Mainz. Aber noch immer hätten «Menschen aus der ehemaligen DDR das Gefühl, dass ihre Lebensleistung nicht anerkannt wird». Dreyer rief dazu auf, «dass wir uns begegnen und Lebensgeschichten einander erzählen», etwa in organisierten Bürgerdialogen.

Der Feiertag am 3. Oktober sei vor allem den Menschen gewidmet, die gegen die DDR-Herrschaft auf die Straße gegangen seien, sagte die Ministerpräsidentin. Dieser Tag sei «immer auch verbunden mit dem Mitgefühl für die Opfer des SED-Unrechtsregimes». Dreyer erinnerte an den früheren Bundeskanzler Willy Brandt (SPD), ohne den es nach ihren Worten den Weg zur deutschen Einheit nicht gegeben hätte, sowie an den damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher (FDP) und den damaligen Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU).