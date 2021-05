Mainz (dpa/lrs) - Die wiedergewählte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) sieht Rheinland-Pfalz vor einem «Veränderungsjahrzehnt» stehen. Als wichtigste Themen für die Arbeit der Ampel-Koalition aus SPD, Grünen und FDP in den kommenden Jahren nannte sie am Dienstag den Klimaschutz, die Digitalisierung und die Veränderung der Arbeitswelten. «Wir brauchen jetzt erstmal den positiven Weg raus aus der Pandemie», sagte Dreyer nach der Ernennung ihres Kabinetts in der Staatskanzlei in Mainz. Da gebe es viele Aufgaben wie beispielsweise die Entwicklung der Innenstädte oder die Situation der Kinder.

