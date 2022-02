Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer rechnet damit, dass nach der Bund-Länder-Schalte an diesem Mittwoch schnell überall die 2G-Regelung im Einzelhandel fällt. Vom 4. März an werde es dann weitere Öffnungsschritte geben, sagte die SPD-Politikerin vor der Bund-Länder-Schalte am Mittwoch. „Wir werden sehr schnell im März zu sehr viel Normalität zurückkehren können“, sagte Dreyer nach einer Sitzung ihres Kabinetts am Dienstag in Mainz. Rheinland-Pfalz hebt 2G im Einzelhandel ab Freitag dieser Woche auf.

Vorbehaltlich des Beschlusses von Bund und Ländern werde vom 4. März an in der Gastronomie 3G (geimpft, genesen und getestet) gelten. Weitere Öffnungsschritte zu diesem Datum beträfen die Großveranstaltungen. Im Gespräch zwischen Bund und Ländern seien außen 25 000 Zuschauer oder 52 Prozent im Stadion und innen 4000 Teilnehmer oder 40 Prozent der Plätze.

Nach dem Auslaufen der Rechtsgrundlage für Corona-Auflagen am 19. März werde diese aller Voraussicht nach nicht einfach verlängert. „Es wird aber nicht so sein, dass nichts folgt“, sondern es werde geschaut, „was brauchen die Länder“, sagte Dreyer. „Es ist völlig klar, dass da die Masken dabei sein werden.“ Der Expertenrat der Bundesregierung habe betont, „dass die Maske echt ein guter Schutz ist“. Einzelheiten seien aber noch unklar. Wo es um vulnerable Gruppen gehe, müssten den Ländern auch weiterhin Tests ermöglicht werden. Sie bräuchten zudem Handlungsmöglichkeiten im Umgang mit Hotspots, wie etwa bei Ausbrüchen in Fleischfabriken.

Alle Modellierungen der Corona-Neuinfektionen gingen davon aus, „wir sind am Peak“. Die Fallzahlen würden daher bundesweit voraussichtlich relativ schnell zurückgehen. Nach dem 20. März „werde die Welt eine andere sein als die, in der wir uns jetzt befinden“. Daher seien schrittweise Öffnungen sinnvoll.