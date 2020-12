Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) geht nicht davon aus, dass sich der Alltag in der Corona-Pandemie nach dem 10. Januar «wieder schlagartig normalisiert». Dieses Datum sei als Ende für den an diesem Mittwoch beginnenden bundesweiten Shutdown gewählt worden, weil das Infektionsschutzgesetz eine vierwöchige Begrenzung solcher Maßnahmen vorgebe, sagte Dreyer am Dienstag in der letzten Landtagssitzung des Jahres in Mainz.

„Das Virus ist tückisch und zwingt uns dazu, auf nahe Sicht zu fahren“, sagte Dreyer in ihrer Regierungserklärung in der Rheingoldhalle. Eine Entspannung in den Krankenhäusern sei frühestens Mitte Januar zu erwarten. „Eine verlässliche Prognose, wie hoch am 10. Januar die Neuinfektionen sind, kann niemand seriös abgeben.“ Rheinland-Pfalz bereite sich bestmöglich auf verschiedene Szenarien vor.

„Die Lage ist ernst“, betonte Dreyer. Der Teil-Lockdown, der auch von vielen Wissenschaftlern empfohlen worden sei, habe nicht den notwendigen Erfolg gebracht. „Der Shutdown ist so bitter wie notwendig.“

Die Landesregierung verfolge in der Pandemie drei Schwerpunkte: Ältere Menschen schützen, Kinder und Jugendliche so gut wie möglich durch die Krise begleiten, „und wir tun alles, um Arbeitsplätze zu erhalten und die Zukunft unserer Wirtschaft zu sichern“.

„Vielleicht bringt in all die Sorgen und Enttäuschungen hinein die Weihnachtsbotschaft Hoffnung“, sagte Dreyer. „Wir sollten uns auch in dieser schwierigen Phase der Pandemie nicht von Furcht leiten lassen, sondern von Zuversicht.“