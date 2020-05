Schrittweise werden die Kontrollen an den Grenzen zurückgenommen. Es ist in der Corona-Krise auch ein Zeichen für einen positiven Trend, auf dessen Stabilität wohl viele hoffen. Der Leiter einer Integrierten Gesamtschule fühlt sich indes digital «im Mittelalter».

Mainz (dpa/lrs) - Mit dem nahenden Wochenende rückt das geplante Ende der Kontrollen an der Grenze zu Luxemburg in den Mittelpunkt. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland «rückabwickeln» und sich auch für eine baldmögliche Normalität an den Grenzen etwa zu Frankreich einsetzen. Hier sollen die Kontrollen dem Bund zufolge noch bis zum 15. Juni andauern. CDU-Spitzenkandidat Christian Baldauf fordert unterdessen einen Bonus für Pflege- und Rettungskräfte. Die Themen im Überblick:

QUARANTÄNE - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) will die Quarantänepflicht für Rückkehrer aus dem Ausland gemäß der Absprachen mit dem Bund «rückabwickeln». «Sie wird dann nur noch für Einreisende aus Drittstaaten gelten», sagte Dreyer am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. Einzelheiten nannte sie nicht. Die SPD-Politikerin kündigte zudem mit Blick auf die anhaltenden Grenzkontrollen etwa zu Frankreich an, sich dafür einzusetzen, dass es bald weitere Öffnungsschritte bis zur vollständigen Rückkehr zur Normalität geben könne - unter Beobachtung des Infektionsgeschehens.

BONUS - Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Christian Baldauf, hat von der Landesregierung erneut einen Bonus für Pflege- und Rettungskräfte in Höhe von 500 Euro gefordert. «Die Landesregierung muss den Pflegebonus, den die Bundesregierung auf den Weg bringt, aufstocken. Bayern, Schleswig-Holstein und Hamburg haben sich bereits dazu entschieden - die rheinland-pfälzische Landesregierung noch nicht», kritisierte er am Donnerstag in Mainz. «Hier geht es um ein Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung.»

SCHULEN - Nach den Erfahrungen mit Fernunterricht in der Corona-Krise haben die Schulleitungen in einer Umfrage des rheinland-pfälzischen Bildungsministeriums zusätzlichen Bedarf für die digitale Infrastruktur angemeldet. Die Ausstattung der Schulen lasse noch zu wünschen übrig, sagte Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) am Donnerstag in Mainz zu Ergebnissen einer Befragung von mehr als 1200 Schulleitungen in Rheinland-Pfalz. Der Leiter der Integrierten Gesamtschule Mainz-Bretzenheim, Roland Wollowski, klagte: «Wir sind noch im Mittelalter, da geht digital herzlich wenig. Der Netzwerkausbau ist immer noch in der Planung.»

FALLZAHLEN - Die Zunahme der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist den sechsten Tag in Folge unter 0,5 Prozent geblieben. Bis Donnerstag (Stand 10.00 Uhr) registrierten die Gesundheitsämter 6406 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 seit Beginn der Pandemie, wie das Gesundheitsministerium in Mainz mitteilte. Das sind 28 oder 0,4 Prozent mehr als am Vortag. Zugleich war kein neuer Todesfall zu verzeichnen. Wie schon am Mittwoch sind insgesamt bislang 212 Menschen mit dem Virus gestorben. 457 Menschen im Land sind aktuell infiziert.

FINANZEN - Unter der Last der Corona-Krise wird Rheinland-Pfalz in diesem Jahr zwei Milliarden Euro weniger an Steuern einnehmen als bislang geplant. Nach der aktuellen Steuerschätzung könne Rheinland-Pfalz nur noch mit 13,3 Milliarden Euro rechnen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag mit. Für 2021 werden mit 14,8 Milliarden Euro 875 Millionen weniger erwartet als bei der letzten Steuerschätzung vom Herbst vergangenen Jahres.

MASKEN - Die Beratung und Informationen in Apotheken zum Umgang mit OP-Masken sowie zu deren Wiederverwertung sind nicht immer korrekt. Zu diesem Ergebnis kommt die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz in einem nicht repräsentativen Marktcheck. Ende April hatte die Verbraucherzentrale in 45 Apotheken in Rheinland-Pfalz und 25 Online-Shops Preise und Informationen zu medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken (OP-Masken) überprüft. Die Preisspanne der getesteten Apotheken und Online-Shops lag zwischen 0,57 Euro und 3,95 Euro pro OP-Maske. In 35 der 45 getesteten Apotheken war laut Verbraucherzentrale die Beratung zum Eigen- und Fremdschutz korrekt.

SOFORTHILFE - Fast 90 Vereine haben bei der Landesregierung Rheinland-Pfalz bereits einen Antrag auf Soforthilfe gestellt. 50 Vereine stammen aus der Kultur, 20 aus dem Sport und die anderen aus anderen gesellschaftlichen Bereichen, wie die Staatskanzlei der Deutschen Presse-Agentur sagte. Gründe für die finanzielle Engpässe und Existenzsorgen seien fehlende Einnahmen bei gleichzeitig weiter bestehenden Verbindlichkeiten wie Mieten und Nebenkosten. Beispiele seien etwa wegbrechende Kursgebühren beim Sport, kein Eintrittsgeld bei Veranstaltungen oder auch keine Einnahmen bei Festen.