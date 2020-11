Mainz (dpa/lrs) - Das Kopf-an-Kopf-Rennen bei der US-Präsidentschaftswahl zeigt nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer, wie zerrissen die Nation in den Vereinigten Staaten ist. «Ich hoffe für unsere Freunde in den USA und die vielen Amerikaner und Amerikanerinnen, die bei uns leben, dass sich die Vereinigten Staaten von den demokratischen Werten leiten lassen, die das Land groß gemacht haben», teilte die SPD-Politikerin am Mittwoch in Mainz mit.

Mit Blick auf Amtsinhaber Donald Trump, der sich noch während der Auszählung der Stimmen selbst zum Sieger erklärt hat, meinte Dreyer, eine Wahl sei dann zu Ende, wenn alle Stimmen ausgezählt seien. «Sich in dieser unklaren Situation zum Sieger zu erklären und die eigene Bevölkerung gegeneinander und gegen den demokratischen Prozess aufzuhetzen, ist brandgefährlich», betonte die Ministerpräsidentin, ohne Trump namentlich zu erwähnen.