Bei der zweiten direkten Befragung der Ministerpräsidentin im Landtag geht es vor allem um die Förderung von KI, digitale Schulen und die Finanzausstattung der Kommunen. Ein Schlagabtausch bleibt weitgehend aus.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Landesregierung will bis 2023 die Investitionen für Künstliche Intelligenz (KI) auf 36 Millionen Euro verdoppelt und zehn neue Professuren mit diesem Schwerpunkt schaffen. «Unser Land ist gut aufgestellt, was KI betrifft, sozusagen das Mutterland von KI», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Freitag im Landtag in Mainz bei einer direkten Befragung der Fraktionen. Das Konzept werde Wissenschaftsminister Konrad Wolf (SPD) im September vorstellen.

Der neue Transformationsrat zum Wandel in der Arbeitswelt, den Dreyer bei der ersten direkten Befragung Ende 2019 angekündigt hatte, werde auch im September Maßnahmen vorlegen. Dabei gehe es darum, wie Arbeitnehmer in Zeiten des technischen und digitalen Wandels unterstützt werden könnten. Das Gremium aus Regierungsvertretern, Arbeitnehmerverbänden, Gewerkschaften und anderen Fachleuten befasse sich auch mit KI, digitalem Wandel sowie nachhaltigem Wirtschaften.

In den Mittelpunkt ihrer bei dem Format auf fünf Minuten begrenzten Eingangsrede rückte Dreyer das Engagement ihrer Ampel-Regierung für digitalen Schulunterricht. «Corona hat unseren Weg der digitalen Bildung enorm beschleunigt.» Noch habe nicht jede Schule schnelles WLAN oder sei ausreichend mit Laptops und Beamern ausgestattet. «Aber die Entwicklung geht jetzt schnell und konsequent voran», kündigte Dreyer an. Die Lehrkräfte hätten das Thema außerordentlich genutzt und sich in den Sommerferien fortgebildet. Schüler aus Familien mit niedrigem Einkommen sollten bald einen Laptop oder ein Tablet bekommen.

Ein Drittel des Landeshaushalts gehe ausschließlich an die Kommunen, antwortete Dreyer auf die Kritik der CDU-Fraktion nach der schlechten Ausstattung der Kommunen. «Es mangelt nicht an Geld», sagte Dreyer. «Es geht jetzt darum, dass die Kommunen davon Gebrauch machen.» Der CDU und ihrer Landesvorsitzenden, Bundesministerin Julia Klöckner, warf Dreyer vor, auf Bundesebene die Übernahme der Altschulden besonders der Kommunen blockiert zu haben. Gerde Klöckner habe dabei Schwierigkeiten in Berlin gemacht, weil Parteipolitik vor den Interessen des Landes gegangen sei.

Der Landtag in Mainz ist mit der direkten Befragung der Regierungschefin Vorreiter in Deutschland. Zuvor gab es das Format nur im Bundestag. Vorgesehen sind insgesamt 35 Minuten. Nach dem Eingangsstatement der Regierungschefin beginnt eine streng geregelte Abfolge von Fragen und Antworten. Das Format geht auf die Initiative der oppositionellen CDU-Fraktion zurück, zu einem größeren Schlagabtausch kam es aber bei den beiden ersten direkten Befragungen im Plenum in Mainz nicht.

Pro Frage haben die Fraktionen 30 Sekunden Zeit, Dreyer für jede Antwort eine Minute. Den fünf Fraktionen stehen insgesamt 18 Fragen zu. Die CDU als größte Oppositionspartei darf fünf Fragen stellen und anfangen. Die AfD hat vier Fragen. Den Regierungsfraktionen SPD, FDP und Grüne stehen jeweils drei Fragen zu.