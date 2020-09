Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) spricht sich in der Debatte über die weitere Bekämpfung der Corona-Pandemie für einen bundesweit einheitlichen Katalog von Schutzmaßnahmen mit dezentralem Ansatz aus. Über die Beratungen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) zur aktuellen Corona-Lage an diesem Dienstag will sie im Anschluss an die Schaltkonferenz um 18.00 Uhr in der Staatskanzlei informieren. Außerdem will Dreyer nach Beratungen im Ministerrat den «Corona Warn- und Aktionsplan» für Rheinland-Pfalz vorstellen.