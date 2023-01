Rheinland-Pfalz übernimmt für zwei Jahre die Gipfelpräsidentschaft in der Großregion. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) informiert an diesem Montag (12.00 Uhr) in Mainz über die Pläne der Landesregierung für diese Zeit der Präsidentschaft. Die offizielle Übergabe ist erst einen Tag später - am Dienstag - bei einem Gipfeltreffen im französischen Verdun.

Mainz (dpa/lrs) - Dabei kommen Spitzenvertreter aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland, Lothringen, Luxemburg, der Wallonie, der Fédération Wallonie-Bruxelles sowie der deutschsprachigen Gemeinschaft in Belgien zusammen. Derzeit hat die ostfranzösische Region Grand Est die Präsidentschaft inne. Nach einer Bilanz der französischen Präsidentschaft wird Dreyer bei dem Gipfeltreffen ihre Schwerpunkte vorstellen. Die saarländische Regierungschefin Anke Rehlinger (SPD) wird auch in Verdun erwartet.

In der internationalen Großregion leben fast zwölf Millionen Menschen. Knapp 260.000 Pendler überqueren täglich Ländergrenzen, um ihrer Arbeit nachzugehen - darunter knapp 210.000 nach Luxemburg.

Internationale Großregion

