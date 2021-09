Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat von «einem sehr schönen Abend» für ihre SPD gesprochen. Die CDU habe in Rheinland-Pfalz schon «erdrutschartig an Boden verloren», sagte Dreyer nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. «Wir freuen uns über alle Mandate, die wir gewinnen.» Sie hoffe, dass es mehr als das eine Direktmandat im Wahlkreis Kaiserslautern werde, das die SPD 2017 geholt hatte.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer hat von „einem sehr schönen Abend“ für ihre SPD gesprochen. Die CDU habe in Rheinland-Pfalz schon „erdrutschartig an Boden verloren“, sagte Dreyer nach den ersten Hochrechnungen am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. „Wir freuen uns über alle Mandate, die wir gewinnen.“ Sie hoffe, dass es mehr als das eine Direktmandat im Wahlkreis Kaiserslautern werde, das die SPD 2017 geholt hatte.

Dreyer äußerte sich auch sehr zuversichtlich über das Abschneiden der SPD insgesamt. „Wir liegen vorne. Es ist ein knappes vorne, aber ein sehr konstantes“, sagte die Ministerpräsidentin. „Es ist doch Wahnsinn, was wir aufgeholt haben in den letzten Wochen.“ Sie sei zuversichtlich, dass die SPD am Ende des Bundestagswahlabends die Nase vorn haben werde.