Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich erleichtert über die Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gezeigt, den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech zur Zulassung in der EU zu empfehlen. «Wir freuen uns natürlich total, ganz Europa schaut auf die Zulassung dieses Impfstoffes», sagte sie am Montag. «Wir gehen davon aus, dass die nächsten Etappen jetzt sehr schnell gehen, so dass am 27. der Impfstoff hier ist.» Dies sei sehr wichtig, damit die Impfungen in den Altenheimen beginnen könnten und es dort bei den besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohnern zu einer Entlastung komme.

Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) hat sich erleichtert über die Empfehlung der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) gezeigt, den Corona-Impfstoff der Mainzer Firma Biontech zur Zulassung in der EU zu empfehlen. „Wir freuen uns natürlich total, ganz Europa schaut auf die Zulassung dieses Impfstoffes“, sagte sie am Montag. „Wir gehen davon aus, dass die nächsten Etappen jetzt sehr schnell gehen, so dass am 27. der Impfstoff hier ist.“ Dies sei sehr wichtig, damit die Impfungen in den Altenheimen beginnen könnten und es dort bei den besonders gefährdeten Bewohnerinnen und Bewohnern zu einer Entlastung komme.

Am Montag hatte die EMA die Zulassung des Präparats von Biontech und des US-Pharmariesen Pfizer als ersten Corona-Impfstoff in der EU empfohlen. Als nächsten Schritt muss die EU-Kommission über die Zulassung der Impfstoffe für alle Mitgliedsländer entscheiden. Das gilt jedoch als reine Formsache.