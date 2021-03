Mainz (dpa/lrs) - Spitzenkandidaten zur Landtagswahl in Rheinland-Pfalz haben sich einhellig für eine Stärkung des Bildungssystems ausgesprochen. «Die Familien sind am Limit», sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Donnerstagabend in einer SWR-Fernsehdebatte. Auf den Vorwurf ihres Herausforderers Christian Baldauf (CDU), dass die Digitalisierung der Schulen zu langsam vorangehe, entgegnete sie, dass Rheinland-Pfalz «digital im Sommer wahnsinnig aufgerüstet» habe. Allerdings sei die WLAN-Anbindung der Schulen in erster Linie Aufgabe der Kommunen.

Wie Dreyer hob auch Grünen-Spitzenkandidatin Anne Spiegel hervor, dass die Öffnungsschritte in der Corona-Pandemie an Kitas und Schulen Vorrang haben sollten. Zur Ausstattung der Schulen merkte sie an: „Bei der Digitalisierung da müssen wir weiterkommen, das ist völlig klar.“ FDP-Spitzenkandidatin Daniela Schmitt bezeichnete die Bildung als den „Schlüssel für jeden Weg in die Zukunft“. Dabei sollte allen klar sein, dass die akademische Ausbildung nicht über der beruflichen stehe: „Ein Meister muss so viel wert sein wie ein Master.“

