Mainz (dpa/lrs) - Rheinland-Pfalz schafft an diesem Freitag die 2G-Zugangsregel für den Einzelhandel ab. Über weitere Lockerungen der Corona-Schutzmaßnahmen berichtet Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) an diesem Mittwoch in Mainz (17.30 Uhr) - im Anschluss an die Bund-Länder-Schalte zu diesem Thema. Mit den nächsten Lockerungsschritten ist am 4. März zu rechnen. Dabei wird es vor allem um die Gastronomie und Großveranstaltungen gehen.

„Wir werden sehr schnell im März zu sehr viel Normalität zurückkehren können“, hatte Dreyer vor der Schalte der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gesagt. Die aktuelle Corona-Welle sei allen Modellrechnungen zufolge auf dem Höhepunkt und werde bald abflachen.