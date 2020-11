Mainz (dpa/lrs) - Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) und die anderen Regierungschefs von Bund und Ländern beraten heute über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie. Seit Anfang November gilt ein zunächst bis Monatsende befristeter Teil-Lockdown, unter anderem mussten Gaststätten sowie Kultur- und Freizeiteinrichtungen schließen. Im Anschluss an die Videokonferenz der Ministerpräsidenten mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) will Dreyer über die Ergebnisse und mögliche Auswirkungen für Rheinland-Pfalz informieren (geplant: 17.30 Uhr).

Vor den Beratungen hatte Dreyer von ersten Anzeichen gesprochen, dass sich die Dynamik der Infektionen abschwäche. Sie betonte aber: „Die Lage bleibt ernst.“ Auch Merkel hatte die Bürgerinnen und Bürger in ihrem am Samstag veröffentlichten Video-Podcast erneut auf schwierige Monate wegen der Corona-Krise eingestimmt. Mit dem Teil-Lockdown wollen Bund und Länder die in die Höhe geschnellten Corona-Infektionszahlen in den Griff bekommen. Die Bundesregierung hat bereits betont, dass sie noch keine Möglichkeiten für Lockerungen sehe.