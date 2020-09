Mainz (dpa/lrs) - Die Corona-Situation in Rheinland-Pfalz hat sich in den vergangenen Tagen nach Einschätzung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) nicht weiter verschärft. Trotz aktuell täglich zweistelliger Infektionszahlen «sehen wir keine neue Dynamik mehr», sagte Dreyer am Dienstag nach einer Kabinettssitzung in Mainz. «Wir haben die Lage gut im Griff», fügte sie hinzu und verwies auf die Lage an Schulen und Kitas. So seien aktuell von landesweit rund 2600 Kitas lediglich drei wegen Corona geschlossen, von den gut 1600 Schulen sei derzeit keine einzige komplett zu. In 21 Schulen seien einzelne Klassen in Quarantäne geschickt worden.

Dreyer will am Freitagnachmittag mit ihrem Corona-Kabinett die weiteren Schritte beschließen. Zuvor soll es am Vormittag Gespräche mit den kommunalen Spitzenverbänden geben. Die zehnte Corona-Bekämpfungsverordnung ist bis zum 15. September verlängert worden und muss daher in den nächsten Tagen abermals verlängert oder neu gefasst werden.