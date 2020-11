Mainz (dpa/lrs) - An Silvester wird Feuerwerk an belebten Plätzen und Straßen in Rheinland-Pfalz untersagt. Das kündigte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Mittwoch in Mainz an. Laut Staatskanzlei gehe es darum, in der Corona-Pandemie größere Gruppenbildungen zu vermeiden.