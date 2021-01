Dresden (dpa) - Dynamo Dresden ist mit einem Sieg in die Rückrunde der 3. Fußball-Liga gestartet. Der Spitzenreiter bezwang am Samstag trotz eines zweimaligen Rückstands den 1. FC Kaiserslautern mit 4:3 (2:1). Kenny Prince Redondo (13./58.) hatte die Gäste je zweimal in Führung gebracht, Kevin Ehlers (46./Eigentor) traf zum zwischenzeitlichen Ausgleich. Doch Christoph Daferner (32.), Philipp Hosiner (45./82.) und Ransford Königsdörffer (74.) drehten die Partie für das Team von Markus Kauczinski gleich zweimal.

Auf dem noch leicht angefrorenen Rasen im Rudolf-Harbig-Stadion hatten die Hausherren mehr vom Spiel. Trotz der diszipliniert verteidigenden Gäste spielte sich Dynamo mehrfach gute Einschussmöglichkeit hinaus, musste sich aber gegen den ein oder anderen Konter der Roten Teufel erwehren.

Einen dieser Tempogegenstöße nutzte Redondo zur frühen Gäste-Führung. Dresden ließ sich jedoch nicht beirren und drehte durch sein Sturmduo Daferner und Hosiner, die sich jeweils gegenseitig den Ball auflegten, den Rückstand zu Pausenführung. Nach dem Wiederanpfiff erwischte das Team von Jeff Saibene Dresden gleich zweimal eiskalt. Doch Königsdörffer und Hosiner sorgten letztlich für einen verdienten Heimsieg des Tabellenführers.

