Dillingen (dpa/lrs) - Ein Fahrradfahrer hat in Dillingen (Landkreis Saarlouis) ein drei Jahre altes Kind erfasst und schwer verletzt. Der Radfahrer ergriff nach dem Unfall die Flucht. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war das Kind am Samstag auf einem Gehweg von dem Fahrradfahrer angefahren worden. Das Kind stürzte und zog sich mehrfache Prellungen, ein stumpfes Bauchtrauma, eine Schädelprellung sowie beidseitige Risswunden der Augenlider zu. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.