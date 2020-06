Mainz (dpa/lrs) - Katzenelnbogen im Taunus, Annweiler am Trifels und die Hunsrück-Gemeinde Buch erhalten eine Förderung des Landes für die Einrichtung eines «Dorfbüros». Dabei handelt es sich um Bürogemeinschaften, die es als «Coworking Spaces», als Räume fürs gemeinsame Arbeiten, in vielen Städten schon länger gibt. Die drei Gemeinden gewannen in einem Wettbewerb mit zehn weiteren Teilnehmern und erhalten für den Aufbau eines «Dorfbüros» bis zu 100 000 Euro, wie die Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz am Freitag mitteilte.

Die Initiative will Impulse für das digitale Arbeiten im ländlichen Raum geben. Eröffnet werden die drei neuen «Dorfbüros» spätestens Anfang Dezember. Bis dahin werden die Konzepte der drei Kommunen gemeinsam mit der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz und einer Coworking-Beratungsfirma weiter ausgearbeitet und umgesetzt. Auch 2021 soll es bis zu drei weitere «Dorfbüros» geben.