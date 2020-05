Saarbrücken (dpa/lrs) - Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen hat sich binnen 24 Stunden im Saarland um drei weitere Fälle erhöht. Am Mittwoch (Stand 18.00 Uhr) wurden landesweit 2693 Infizierte registriert (Stand 18.00 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb wie am Vortag bei 164, wie das Gesundheitsministerium in Saarbrücken mitteilte. 33 Menschen werden demnach aktuell stationär behandelt, davon sieben intensivmedizinisch. Als geheilt gelten 2479 Menschen. Die Zahlen beruhen auf Meldungen der Gesundheitsämter der Landkreise an das Gesundheitsministerium.