Niederkumbd (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Niederkumbd (Rhein-Hunsrück-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Am Dienstagnachmittag fuhr ein Auto auf ein anderes auf und wurde durch den Aufprall auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wie die Polizei in Simmern am Dienstagabend mitteilte. Dort kollidierte das Auto demnach mit einem entgegenkommenden Wagen, welcher wiederum auf die Gegenspur geschleudert wurde und dort ein viertes Auto beschädigte. Zwei Menschen wurden schwer verletzt, ein Mensch erlitt leichte Verletzungen. Es sei ein Schaden in Höhe von etwa 35 000 Euro entstanden.