Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Andernach sind drei Menschen verletzt worden. Eine 62-jährige Frau wurde am Freitagmorgen von der Feuerwehr mit technischen Geräten aus ihrem Auto befreit, wie die Polizei mitteilte. Sie sei schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Autofahrerin sei aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal mit dem Wagen eines 57-Jährigen zusammengestoßen.

Andernach (dpa/lrs) – Die 82-jährige Beifahrerin der Frau und der Fahrer des anderen Wagens hätten die Autos selbstständig verlassen können. Sie alle seien in umliegende Krankenhäuser gebracht worden. Es bestehe keine Lebensgefahr, teilte ein Polizeisprecher mit.

