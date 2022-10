Bei einem Auffahrunfall auf der A1 in Fahrtrichtung Trier sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Am Samstagmittag habe ein 36-jähriger Mann auf der regennassen Fahrbahn bei Nonnweiler (Kreis Sankt Wendel) die Kontrolle über sein Auto verloren, teilte die Polizei mit. Er fuhr auf das Auto eines 51-Jährigen auf, in dem sich noch eine weitere Person befand. Alle drei Unfallbeteiligten wurden durch den Aufprall verletzt und ins Krankenhaus gebracht.

Nonnweiler (dpa/lrs) - Die Polizei geht davon aus, dass der 36-Jährige trotz des Regens seine Geschwindigkeit nicht angepasst habe und daher nahezu ungebremst in das Heck des anderen Autos gefahren sei. Die A1 wurde für rund anderthalb Stunden vollgesperrt.

