Bruchmühlbach-Miesau (dpa/lrs) - Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 6 in Richtung Saarbrücken sind in der Nacht zu Montag drei Menschen verletzt worden. Kurz vor der Ausfahrt Bruchmühlbach-Miesau (Landkreis Kaiserslautern) sei ein 26 Jahre alter Autofahrer auf den vorausfahrenden Wagen aufgefahren, teilte die Polizei am Montag mit. Der 26-Jährige und seine beiden Mitfahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Der 61 Jahre alte Fahrer des vorausfahrenden Autos verlor durch den Aufprall die Kontrolle über seinen Wagen und prallte in die Leitplanke. Er blieb nach Angaben der Polizei unverletzt.

Der 26-Jährige sei nach ersten Erkenntnissen „mit hoher Geschwindigkeit“ gefahren. Weitere Details zur Unfallursache waren zunächst nicht bekannt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 23 000 Euro.

