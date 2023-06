Bei einem Brand in der Mainzer Altstadt sind am Sonntag drei Menschen verletzt worden. Zwei Feuerwehrmänner erlitten einen Kreislaufkollaps, eine Anwohnerin trug eine leichte Rauchvergiftung davon, wie ein Sprecher der Feuerwehr in Mainz mitteilte. Die Feuerwehr löschte den Brand in einem Lagerraum in einer Tiefgarage am Nachmittag, hieß es. Grund für die Kreislaufzusammenbrüche der Feuerwehrleute waren die extremen Temperaturen an der Brandstelle, hieß es. Einer der beiden Männer kam in ein Krankenhaus, wurde den Angaben zufolge am Nachmittag aber wieder entlassen.

Mainz (dpa/lrs) - Zunächst sei es den Feuerwehrleuten aufgrund der hohen Temperaturen kaum möglich gewesen, zum Brand vorzudringen. Um Hitze und Rauch aus der Garage zu bringen, habe ein unbemanntes Lösch- und Lüftungsgerät geholfen, das die Frankfurter Feuerwehr angeliefert hatte, sagte der Sprecher. Anschließend sei die Feuerwehr zum Brandherd durchgekommen und habe die Flammen gelöscht.

Eine Anwohnerin erlitt eine leichte Rauchvergiftung. Dem Sprecher zufolge sei sie auf eigene Faust zurück in ihre Wohnung im angrenzenden, gesperrten Haus gegangen. In die Wohnung sei jedoch Rauch hineingezogen. Die Frau habe sich nach einer Betreuung durch Sanitäter allerdings geweigert, mit ins Krankenhaus zu fahren.

Die Feuerwehr geht von einem erheblichen Sachschaden aus. Ein anliegendes Wohnhaus gilt nach einer statischen Untersuchung als nicht einsturzgefährdet. Die Tiefgarage sowie ein darüber liegendes Parkdeck sind vorerst gesperrt. In der Garage standen den Angaben zufolge zwei Autos, die jedoch nicht in Brand geraten waren. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache und der genauen Schadenshöhe.