Bad Ems (dpa/lrs) - Bei einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in Bad Ems (Rhein-Lahn-Kreis) sind drei Menschen verletzt worden. Das Feuer war am Dienstagabend aus unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Das Gebäude sei derzeit nicht mehr bewohnbar. Die drei Brandopfer seien «teilweise schwer» verletzt worden, hieß es. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.

