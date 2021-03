Überherrn (dpa/lrs) - Ein Beinahe-Zusammenstoß zweier Autos auf einer Landstraße in Überherrn im Landkreis Saarlouis ist nur knapp glimpflich ausgegangen. Drei Menschen wurden leicht verletzt, obwohl an beiden Autos Totalschäden entstanden, wie die Polizei am Montag mitteilte. Ein 61-Jähriger verlor demnach wegen eines medizinischen Notfalls am Montag auf der L350 zwischen den Ortsteilen Felsberg und Altforweiler die Kontrolle über sein Auto und geriet in den Gegenverkehr.

Eine entgegenkommende 62-Jährige konnte haarscharf ausweichen, ihr Auto überschlug sich aber auf dem Grünstreifen und kam auf dem Dach zu liegen. Laut Polizei mussten sie und ihr 62 Jahre alter Beifahrer leicht verletzt zur Beobachtung über Nacht in ein Krankenhaus, der 61-Jährige konnte nach einer Behandlung entlassen werden. Rund 30 Feuerwehrkräfte, mehrere Rettungswägen und Notärzte sowie ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210322-99-928466/3