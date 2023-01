Nassau (dpa/lrs) - In einer Firma in Nassau sind am Montag drei Menschen bei einer Explosion leicht bis mittelschwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, entstand die Verpuffung aus ungeklärten Gründen an einer Arbeitsmaschine. Die Verletzten kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Gebäude entstand kein Schaden, lediglich die Arbeitsmaschine wurde beschädigt. Hierzu wurden keine konkreten Angaben gemacht.

