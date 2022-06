Bei einem Zwischenfall in der Produktionshalle eines Getränkeherstellers in Burgbrohl im Kreis Ahrweiler haben sich drei Mitarbeiter verletzt, einer davon schwer. Laut Polizei trat am Montag wegen eines defekten Druckventils an mehreren Stellen Kohlensäuregas aus. Die drei betroffenen Beschäftigten atmeten es ein. Die defekte Rohrleitung wurde abgeschaltet und die Halle von der Feuerwehr durchlüftet.

Burgbrohl (dpa/lrs) - Gefahr für die Anwohner bestand nach Angaben der Polizei „zu keiner Zeit, da das ausgetretene Gas weder explosiv noch entzündlich ist“. Die Ursache für den technischen Defekt war zunächst unklar. „Hinweise auf eine Fehlbedienung oder strafrechtlich relevantes Verhalten von wem auch immer haben sich bislang nicht ergeben“, erklärte die Polizei am Montag.