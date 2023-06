Meuspath (dpa/lrs) - Beim Frontalzusammenstoß von zwei Autos sind am Sonntag in Meuspath im Kreis Ahrweiler drei Menschen schwer verletzt worden. Der Fahrer eines Wagens sei aus einem Industriegebiet auf eine Bundesstraße abgebogen und habe dabei die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei mit. Der Wagen sei ins Schleudern gekommen und frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert. Die beiden Insassen in dem unfallverursachendem Wagen wurden schwer verletzt. Der Fahrer des anderen Fahrzeugs musste aus dem Wagen befreit werden und ist ebenfalls schwer verletzt. Die Drei wurden in Krankenhäuser gebracht, wofür auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt wurde.

Polizeimeldung